Humoravond van Marc, Dany en Patrick brengt ruim 4.000 euro op voor Brein Instituut Lieke D'hondt

29 november 2019

16u57 0 Maarkedal Marc Maes, Dany Heyse en Patrick Devos hebben met hun humoravond ’t Steekt zu nauwe nie geld ingezameld voor het Brein Instituut van professor Christine Van Broeckhoven dat onderzoek verricht naar dementie en Alzheimer.

De actie kaderde in de Warmste Week. Zowel de opbrengst van de kaartenverkoop als de opbrengst van de bar gaan integraal naar het goede doel. De organisatoren konden voorlopig al 4.000 euro schenken, maar de definitieve afrekening is nog niet gemaakt. De humoravond viel duidelijk in de smaak: het Marca liep twee keer vol met 220 kijklustigen.