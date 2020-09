Hobbyfotograaf en ‘hellinghopper’ Jens Morel begrijpt beslissing om hellingen af te sluiten: “Ik zal de renners alleen in mijn straat en op tv zien” Lieke D'hondt

08 september 2020

17u28 0 Maarkedal Als de koers in het land is staat hobbyfotograaf Jens Morel uit Maarkedal steevast op de eerste rij. Dit jaar zal hij de Ronde van Vlaanderen net als heel wat andere wielerliefhebbers op de televisie volgen. De hellingen in volle finale van koers zullen namelijk Als de koers in het land is staat hobbyfotograaf Jens Morel uit Maarkedal steevast op de eerste rij. Dit jaar zal hij de Ronde van Vlaanderen net als heel wat andere wielerliefhebbers op de televisie volgen. De hellingen in volle finale van koers zullen namelijk niet toegankelijk zijn. “Hopelijk gebruikt iedereen zijn verstand.”

De Ronde van Vlaanderen op zondag 18 oktober zal er eentje zijn voor in de geschiedenisboeken. De renners zullen de wedstrijd rijden zonder de aanmoedigingen van duizenden supporters op de Oude Kwaremont, Koppenberg, Paterberg en andere hellingen. “Normaal is de dag van de Ronde een groot volksfeest met supporters die van overal komen en ervoor zorgen dat de sfeer op en top is. De renners krijgen ook altijd een adrenalineboost omdat de fans met duizenden staan te schreeuwen”, reageert hobbyfotograaf Jens.

Stukken tussen hellingen

Tijdens een normale Ronde van Vlaanderen trekt hij met zijn camera van helling naar helling om de renners zo vaak mogelijk te spotten. Dit jaar zal hij de renners enkel zien bij de passage in de straat waar hij woont, en op televisie. “Ik vind het wel goed dat de organisatoren beperkingen opleggen, want de gezondheid gaat voor. Ik hoop vooral dat de supporters ook op de stukken tussen de hellingen hun verstand gaan gebruiken. Anders kunnen er daar nog problemen ontstaan. Het is een heel spijtige situatie, maar hopelijk kunnen we volgend jaar terug een iet of wat normalere editie beleven en mogen we onze helden opnieuw naar de top schreeuwen.”