Herman Baecke schenkt 1.500 mondmaskers aan zorgsector in Maarkedal Lieke D'hondt

03 april 2020

10u02 0 Maarkedal Herman Baecke bvba schenkt in Maarkedal 1.500 mondmaskers aan zorgverleners en de politie. De mondmaskers zijn beschikbaar bij de apothekers Charlotte De Splenter in Etikhove, Velghe in Schorisse en N60 in Nukerke.

“Alle zorgverstrekkers mogen gratis één pakje ophalen”, vertelt Herman Baecke. “Ook mensen die poetsen bij zieken en hulpbehoevenden rekenen we bij de zorgsector. We moeten ons wel beperken tot die sector, omdat we voorlopig niet meer mondmaskers kunnen aankopen. We denken wel aan iedereen die vandaag op eender welke manier ten dienste staat van anderen.”