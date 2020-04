Grafisch ontwerper en barbier maken kledinglijn met Maarkedalse postcode 9680: “Mensen dichter bij elkaar brengen” Lieke D'hondt

15 april 2020

13u28 0 Maarkedal Wie binnenkort iemand tegenkomt met een trui of T-shirt met het cijfer 9680 op, weet dat hij te maken heeft met een fiere inwoner van Maarkedal. Ondernemer Robin Boast van het grafisch ontwerpbureau BOAST in Schorisse (Maarkedal) lanceert uit liefde voor zijn gemeente een kledinglijn met de postcode.

We kennen het concept al van andere steden en gemeenten: de kledinglijn met de postcode van de gemeente doet nu ook zijn intrede in Maarkedal in de vorm van 9680 Urban Fashion. “Het idee zat al even in mijn hoofd”, vertelt Robin Boast. “Ik zag steeds meer mensen met de postcode van Ronse op hun kledij en ik vond het jammer dat we dat in Maarkedal niet hadden. Omdat ik zelf alles in huis heb om aan textielbedrukking te doen, was de knoop snel doorgehakt.” Robin ontwierp een lijn T-shirts, truien, autostickers en sleutelhangers met de postcode 9680 van Maarkedal, 9681 en 9688 van deelgemeenten Nukerke en Schorisse.

Dichter bij elkaar

Voor de verkoop van de kledij en gadgets werkt Robin samen met de Maarkedalse barbier Nic Bauwens. “Toen ik bij hem langsging om mijn haren te laten knippen, vertelde Nic me dat hij een winkel met lokale producten zou opstarten. Ik zag meteen de mogelijkheid om de kledij door hem te laten verkopen, als exclusief verkooppunt. We willen met ons initiatief onze liefde voor het prachtige Maarkedal verspreiden en de mensen dichter bij elkaar brengen. We merken dat de jeugd hier alvast heel blij mee is, en ze zijn niet alleen.”

9680 Urban Fashion maakt tijdens de coronacrisis een aangepaste start. “In normale omstandigheden zouden we een pasdag organiseren in combinatie met de opening van Nics winkel Nicado. Helaas zijn deze plannen nu verstoord”, legt Robin uit. “Maar aangezien we al enkele stuks gemaakt hebben als teaser, is er toch al vraag naar de kledij. Daarom bieden we de reeks nu online aan en kunnen de geïnteresseerden na de coronacrisis terecht bij Nicado in de Kokerellestraat.” Wie een trui, T-shirt of gadget van 9680 Urban Fashion koopt, steunt ook het verenigingsleven in Maarkedal. Per verkocht item gaat er namelijk één euro naar een jeugdbeweging in de gemeente. Welke jeugdbeweging dat is, moeten Robin en Nic nog bepalen.

De producten van 9680 Urban Fashion kan je op de website www.9680urbanfashion.com bekijken. Op de sociale media van de kledinglijn kan je alle verdere ontwikkelingen volgen.