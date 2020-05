Gezocht: vrijwilligers die willen helpen bij opstart scholen Lieke D'hondt

12 mei 2020

16u45 1

De gemeente Maarkedal is op zoek naar vrijwilligers die bij de heropstart van de scholen willen helpen met allerlei taken. Het gaat dan onder meer om opvang in de lagere scholen in de gemeente. Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen met het oog op het coronavirus, zoekt de gemeente vrijwilligers die jonger zijn dan 65 jaar. Wie wil helpen, kan de dienst Leven en Welzijn contacteren via levenenwelzijn@maarkedal.be of 055/33.46.59.