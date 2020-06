Gevandaliseerde bomen in Waerdebroecken lijken gered Lieke D'hondt

18 juni 2020

17u50 0 Maarkedal De twee geringde bomen in het natuurgebiedje Waerdebroecken in Schorisse (Maarkedal) zullen het waarschijnlijk halen. De bomen werden samen met vier andere bomen toegetakeld door een vandaal, maar een expert kon de bomen met jonge scheuten van zomereiken redden.

Eric Desmaele ontdekte in februari dat een vandaal het gemunt had op zes bomen in zijn stukje natuurgebied. Vier beuken kregen een inkeping met een kettingzaag en pesticide te verwerken, twee eiken werden ‘geringd’. De sapstromen zijn daardoor onderbroken, waardoor de bomen een trage dood zouden sterven. In april volgde een reddingspoging waarbij een expert éénjarige scheuten van zomereik onder en boven de snede heeft aangebracht. Op die manier was er een kans dat de sapstromen opnieuw op gang zouden komen. Dat blijkt nu ook gelukt. “De enter heeft al vier controles gedaan en alle scheuten zijn in leven”, vertelt Eric Desmaele. “Als dit zo het hele jaar blijft, dan zullen ze waarschijnlijk niet meer afsterven en zijn de bomen gered.” De vier andere bomen zouden het op eigen houtje moeten redden.

Milieumisdrijf

Ondertussen loopt ook het onderzoek naar de dader verder. Het parket behandelt de zaak als een milieumisdrijf. Eric Desmaele hoopt vooral dat de dader niet meer terugkeert en dat hij de bomen nu met rust laat. Als statement naar de dader toe en om mogelijke andere daders af te schrikken, heeft hij nu een gedicht met als titel ‘Boommoord te Schorisse’ opgehangen in het natuurgebied.