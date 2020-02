Gemeenteschool in Nukerke ontruimd nadat rukwind klascontainers wegblaast Ronny De Coster

11 februari 2020

11u27 12 Maarkedal In de Maarkedalse deelgemeente Nukerke wordt op dit moment de gemeenteschool ontruimd, nadat een forse rukwind twee klascontainer heeft weggeblazen. De gemeente vangt de kinderen op in de cultuurzaal Marca.

“Het moet deze nacht gebeurd zijn”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) over de stormschade die in de gemeenteschool De Kleine Reus aan de Holandstraat in Nukerke is aangericht. Twee klascontainers die naast de speelplaats van de school staan, zijn een paar meter verschoven als gevolg van een felle rukwind. Omdat de bovenste container dreigt omver te vallen, brengt de brandweer verstevigingen aan. “De kinderen zijn nooit in gevaar geweest: de directie had de schade gemerkt bij aanvang van de school en daarom is er niemand nog in de klassen geweest”, zegt de burgemeester.

In de Kleine Reus zitten 170 leerlingen, waarvan de helft vandaag op uitstap is. De anderen worden met busjes weggebracht naar de gemeentelijke cultuurzaal Marca in Maarkedal.

Later meer.