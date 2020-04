Gemeenteraadsleden staan zitpenningen af omwille van coronacrisis Lieke D'hondt

29 april 2020

14u50 6 Maarkedal De gemeenteraadsleden van Maarkedal hebben beslist hun zitpenningen voor de gemeenteraad van april af te staan omwille van de coronacrisis. Oppositiepartijen CD&V en KoMop Maarkedal hebben het initiatief genomen en meerderheidspartijen N-VA en Open Vld volgen graag.

CD&V-raadslid Hilde De Maeseneire lanceerde het voorstel in naam van de voltallige oppositie tijdens de gemeenteraad. Het initiële voorstel was om de zitpenningen in te zetten voor de aankoop van de mondmaskers die uitgedeeld zullen worden aan alle Maarkedallers, maar dat wordt mogelijk nog bijgestuurd naar een bijdrage aan de zorginstellingen. De fractieleiders van alle partijen zitten binnenkort samen om de schenking concreet uit te werken. Ook de schepenen, die geen zitpenningen krijgen, zullen hetzelfde bedrag storten.