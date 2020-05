Gemeenteraadsleden schenken rusthuispersoneel in Maarkedal bloemen en chocolade Lieke D'hondt

23 mei 2020

14u50 0 Maarkedal Het personeel van de woonzorgcentra in Maarkedal heeft zaterdag bloemen en chocolade gekregen van de gemeenteraadsleden. Zij hebben hun zitpenningen afgestaan om zo de zorgverleners een hart onder de riem te steken. Binnenkort volgt ook nog een optreden van de Kluivers in elk woonzorgcentrum om de bewoners een fijn moment te bezorgen.

Het voorstel om in april geen zitpenning te innen kwam van oppositieraadslid Hilde De Maeseneire (CD&V). Samen met KoMop Maarkedal hebben alle oppositieraadsleden aan de meerderheidspartijen gevraagd om hun zitpenningen af te staan tijdens de coronacrisis, goed voor een bedrag van 1.700 euro. De fractieleiders hebben het voorstel samen verder uitgewerkt en hebben beslist om bij lokale handelaars bloemen en chocolade te kopen om uit te delen in de woonzorgcentra. Zaterdag hebben de fractieleiders en gemeenteraadsvoorzitter Steve De Boever (N-VA) de cadeautjes rondgebracht. “Ik ben blij dat we iets kunnen doen voor de helden van Maarkedal. Alleen maar respect voor wat zij presteren. We willen hen op deze manier een hart onder de riem steken”, vertelt Hilde De Maeseneire. Ook de bewoners van de rusthuizen krijgen binnenkort nog een attentie: zij mogen genieten van een optreden van de Kluivers.