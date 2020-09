Gemeenteraad ruilt raadszaal voor Het Marca Lieke D'hondt

24 september 2020

14u39 1 Maarkedal De gemeenteraad van Maarkedal gaat voor het eerst sinds het begin van de lockdown opnieuw fysiek door. De gemeenteraadsleden ruilen het gemeentehuis wel voor GC Het Marca.

Na een lange coronapauze en digitale vergaderingen komt de gemeenteraad op 29 september opnieuw fysiek samen. In Het Marca kunnen ze voldoende afstand houden om veilig te vergaderen. “Niet alleen wat gezegd wordt tijdens een gemeenteraad is belangrijk, maar ook lichaamstaal is essentieel om te kunnen zien”, zegt voorzitter Steve De Boever. “Fractieleden moeten indien nodig ook kunnen overleggen en dat gaat gemakkelijker als iedereen aanwezig is.” Ook het publiek mag de zitting opnieuw bijwonen. Zij moeten zich ter plaatse registreren, maar op voorhand inschrijven is niet nodig omdat er voldoende plaats is in Het Marca.