Gemeenteraad is dinsdagavond voor het eerst live te volgen op YouTube Lieke D'hondt

25 mei 2020

17u07 0 Maarkedal De gemeenteraad en OCMW-raad van Maarkedal zullen dinsdagavond voor het eerst rechtstreeks online te volgen zijn. Dat zal gebeuren via een YouTubekanaal van de gemeente.

De gemeentebesturen experimenteren in deze coronatijden volop met nieuwe manieren om de gemeenteraad vlot en veilig te laten verlopen. In april koos Maarkedal ervoor om te vergaderen via videoconferentie en de geluidsopname achteraf op de website te plaatsen. Voor de vergadering van dinsdagavond is een rechtstreekse opname voorzien, waarbij de raadsleden thuis achter hun computer plaatsnemen.

Vanuit de zetel

“Inwoners en journalisten zullen deze keer van op de eerste rij live kunnen volgen via een YouTubekanaal van de gemeente”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Steve De Boever (N-VA). “We gaan hiermee in op de oproep van het Agentschap Binnenlands Bestuur om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de openbaarheid van bestuur. Zo kunnen we het draagvlak van de genomen beslissingen en de betrokkenheid van onze burgers vergroten. Zij kunnen op hun beurt de sfeer van de gemeenteraad opsnuiven vanuit hun zetel.”

Aan de start van de gemeenteraadszitting om 19 uur zal de link naar het YouTubekanaal via de gemeentelijke website en Facebookpagina bekendgemaakt worden.