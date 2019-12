Gemeentepersoneel van Maarkedal zamelt 30.000 euro in voor de Warmste Week Lieke D'hondt

20 december 2019

16u27 10 Maarkedal De acties van Maarkedal for Life voor de Warmste Week hebben maar liefst 30.000 euro opgebracht. Het gemeentepersoneel sloeg de handen in elkaar om geld in het laatje te brengen voor Integratio, Team Neushoorn en Give us a Break.

Het gemeentepersoneel van Maarkedal kwam spontaan op het idee om dit jaar een aantal acties op poten te zetten voor de Warmste Week. Ze zagen het meteen groots en organiseerden niet één evenement, maar meteen vijf afzonderlijke acties. Er was een koers op rollen, er werden scrunchies, tassen en kaartjes gemaakt en verkocht, er was een mooie kerstmarkt in het Marca, een tombola en een veiling. “Alles samen hebben we 30.000 euro ingezameld”, vertelt Mathias Spileers. “Als je het ons op voorhand had gevraagd, dan hadden we voor de helft van dat bedrag al getekend. Uiteindelijk is het blijven groeien en kunnen we nu aan elk goed doel 10.000 euro schenken.” Een delegatie van het gemeentepersoneel zal de cheque maandag gaan overhandigen in Kortrijk, waar de Warmste Week haar tenten heeft opgeslagen.