Gemeentepersoneel toont warm hart: zes acties voor drie goede doelen tijdens Maarkedal for Life Lieke D'hondt

28 oktober 2019

17u36 2 Maarkedal Het gemeentepersoneel van Maarkedal laat haar goed hart zien voor de Warmste Week van radiozender Studio Brussel. De collega’s lanceren tussen 16 november en 8 december maar liefst zes acties voor drie goede doelen onder de titel ‘Maarkedal for Life’.

Voor het eerst slaan de collega’s van de gemeentediensten en het OCMW in Maarkdal de handen in elkaar voor een grootschalige actie voor de Warmste Week. “Tijdens de middagpauzes kwamen we op het idee om iets op poten te zetten”, zegt Ellen De Clercq. “In onze vrije tijd hebben we samen de ideeën uitgewerkt en zijn we gekomen tot concrete acties en activiteiten. De opbrengst schenken we aan drie goede doelen: Team Neushoorn, dat geld inzamelt voor het Kinderkankerfonds, Give Us A Break, dat vakantieopvang regelt voor kinderen met een beperking, en Integratio, dat zich inzet voor mensen die lijden aan een uiterst zeldzame ziekte.”

Zes acties

De collega’s besloten niet één actie uit te werken, maar wel zes afzonderlijke acties. Ze starten op 16 november met een koers op rollen waar onder meer wielrenner Dries Devenyns en sportjournalist Renaat Schotte bij aanwezig zullen zijn. De ploegjes bestaan telkens uit twee deelnemers die het tegen elkaar opnemen in verschillende disciplines zoals een ploegentijdrit, afvallingskoers en proloog. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan op 16 november terecht in de parochiezaal in Etikhove om scrunchies te naaien en sleutelhangers te haken.

Op 7 december organiseert Maarkedal for Life een gezellige kerstmarkt in het Marca, inclusief optredens van de leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en Louie Louie. De dag erna, op 8 december, trekken de Maarkedallers hun wandelschoenen aan voor de winterwandeling met gids.

Er zijn ook twee acties uitgewerkt die over een langere tijd lopen. Zo is er tussen 16 november en 4 december een online veiling met enkele unieke stukken zoals een gele trui van de Franse topwielrenner Julian Alaphilippe, foto’s van Bart Heirweg en oorbellen van Marieke De Vos. Op de veilingpagina staan ook originele activiteiten zoals een uur trainen met voetbalcoach Hein Vanhaezebrouck, een huiskamerconcert van About Jay en een pizzabeleving voor vijftien personen. “We hebben echt voor elk wat wils. We hebben er bewust voor gekozen om ook enkele groepsactiviteiten te veilen. Verenigingen, vriendengroepen, gezinnen of bedrijven kunnen daar bijvoorbeeld samen op bieden”, verduidelijkt Mathias Spileers.

Tot slot valt er, naast talrijke andere prijzen, ook nog een fiets ter waarde van 375 euro te winnen met de tombola. Ticketjes kopen kan nog tot 7 december. Alle praktische info over alle acties van Maarkedal for Life vind je op maarkedalforlife.wixsite.com/mforlife.