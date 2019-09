Gemeentebestuur weert vrachtwagens en bussen op Oude Steenweg Lieke D'hondt

17u47 0 Maarkedal Vrachtwagens en bussen mogen niet langer parkeren in de Oude Steenweg in Maarkedal. De gemeenteraad heeft beslist een parkeerverbod in te voeren omdat er te veel overlast is.

“We merken dat er meer en meer vrachtwagens parkeren in de Oudesteenweg”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “De weg loopt parallel aan de N60 en is blijkbaar aantrekkelijk om vrachtwagens te parkeren als vorm van reclame. Vooral tijdens de Ronde van Vlaanderen staat het daar vol. Omdat we klachten hebben ontvangen van de buurt, hebben we na overleg besloten er iets aan te doen.” De vrachtwagens zullen in de toekomst niet meer mogen parkeren in de Oudesteenweg. “Maar we gaan wel in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer om een plaats te vinden waar de chauffeurs hun vrachtwagen wel veilig kunnen achterlaten”, besluit Nachtergaele.