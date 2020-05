Gemeente zoekt nieuwe eigenaar voor pastorij van Schorisse Lieke D'hondt

27 mei 2020

18u23 4 Maarkedal Het gemeentebestuur van Maarkedal doet de pastorij in Schorisse van de hand. Het pand uit de negentiende eeuw is toe aan renovatie en die kost wil de gemeente niet op zich nemen. “De pastorij zal een mooi leven beschoren zijn met een nieuwe eigenaar”, zegt schepen Filip Meirhaeghe (Open Vld).

In de gemeenteraad is beslist dat de pastorij in de Zottegemstraat van eigenaar mag veranderen. Het historische pand met grote tuin zal openbaar verkocht worden. “Als gemeente hebben we geen nieuwe bestemming voorzien voor het pand. Het is niet meer in goede staat om te verhuren en de kosten van een renovatie zouden te hoog oplopen”, verduidelijkt schepen Meirhaeghe. Het pand wordt geschat op een waarde van 320.000 euro. De heemkundige kring Businarias, de lokale afdeling van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en de Techniekacademie die er hun onderdak vonden, zullen een nieuwe locatie toegewezen krijgen.

Oppositieraadslid Herman Van Boven (CD&V) vindt het jammer dat de pastorij wordt verkocht. “Ik begrijp dat het voor de gemeente financieel de beste oplossing is. De pastorij en ook de kerk zullen nu een nieuwe functie krijgen. We weten nog niet welke invulling dat zal zijn, maar het dorp Schorisse verliest daardoor een beetje haar eigenheid.” Schepen Meirhaeghe stelt wel gerust. “De pastorij is beschermd, dus aan het dorpsgezicht zal niets veranderen. Ik denk dat de pastorij een mooi leven beschoren zal zijn met een nieuwe eigenaar.”