Gemeente Maarkedal verkoopt rookmelders voor goed doel Lieke D'hondt

23 november 2019

13u25 0 Maarkedal Op voorstel van gemeenteraadslid Tom D’hont (N-VA) verkoopt de gemeente Maarkedal vanaf nu ook rookmelders. De opbrengst van de verkoop gaat naar de goede doelen van Maarkedal for Life en Oscare.

Vanaf 1 januari 2020 zal elke woning verplicht een rookmelder in huis moeten hebben. Het gemeentebestuur van Maarkedal heeft daarom besloten om zelf rookmelders te verkopen aan 16 euro per stuk. De opbrengst gaat naar Oscare vzw dat strijdt tegen brandwonden en littekens en de goede doelen van Maarkedal for Life: Give us a Break, Team Neushoorn en Integratio. De rookmelders zijn te koop bij de dienst Omgeving en Wonen van de gemeente.