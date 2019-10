Gemeente koopt lap grond naast voetbalterrein KSV Maarkedal met oog op centralisering voetbalploegen Lieke D'hondt

23 oktober 2019

17u42 0 Maarkedal Het gemeentebestuur van Maarkedal gaat een stuk grond kopen voor 50.000 euro aan de Kortekeer in Nukerke. Dat is beslist tijdens de gemeenteraad. Hoewel er nog geen definitief akkoord is met de voetbalclubs, ziet het bestuur de aankoop als een opportuniteit om extra ruimte te creëren om het Maarkedalse voetbal te centraliseren.

De gemeente telt 50.000 euro neer voor een stuk landbouwgebied van 6.993 vierkante meter naast het huidige voetbalterrein van KSV Maarkedal aan de Kortekeer in Nukerke. “We willen aan de Kortekeer een goede infrastructuur aanbieden waar de beide Maarkedalse voetbalploegen samen gebruik van kunnen maken”, zegt schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld). “We krijgen nu de opportuniteit om dit ingesloten stuk grond aan te kopen. Zo hebben we meer opties bij de eventuele uitbouw van een nieuwe infrastructuur. Het doel is en blijft dus dat we de Maarkedalse jeugd een mooie infrastructuur kunnen geven zodat het voetbal in de gemeente kan blijven groeien.”

“Gronden ongeschikt”

Oppositiepartijen KoMop Maarkedal en CD&V zijn tegen de aankoop van het stuk landbouwgrond. “Een half jaar geleden heeft de meerderheid nog aangekondigd dat de nieuwe voetbalinfrastructuur volledig gebouwd zou kunnen worden op de locatie waar KSV Maarkedal momenteel voetbalt”, vertelt Steven Thomas (KoMop Maarkedal). “Nu willen ze een aanpalend stuk grond kopen dat de bestemming ‘maatschappelijk waardevol agrarisch gebied’ heeft. De geplande activiteiten op de site stroken niet met deze bestemming, dus zal een bestemmingswijziging via een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig zijn. Zo’n procedure kan jaren aanslepen.” Thomas verwijst ook naar mogelijke problemen op de oorspronkelijk voorgestelde locatie, met inbegrip van de hondenschool. “In de jaren negentig en begin 2000 zijn daar grondverschuivingen geweest en is er vervuiling naar boven gekomen. Dat maakt de site misschien ongeschikt om de sportinfrastructuur uit te bouwen.”

Schepen Meirhaeghe weerlegt de kritiek van KoMop Maarkedal en verduidelijkt dat er geen vervuiling is in de zone waar het voetbalveld nu is gevestigd. “Er zijn onderzoeken uitgevoerd en we hebben een rapport waarin staat dat daar geen vervuiling is. Wat de stabiliteit betreft, is de zone aan de hondenschool inderdaad gevoelig, maar de infrastructuur voor het voetbal zouden we op het hoger gelegen gebied kunnen aanleggen. We zullen indien nodig ook maatregelen nemen om grondverschuivingen te voorkomen.”

Hoopgevend

Net als KoMop Maarkedal is ook oppositiepartij CD&V terughoudend wat de grondaankoop betreft. “Of er een centralisatie van het voetbal komt aan de Kortekeer hangt niet alleen af van de gemeente, maar ook van de voetbalclubs zelf. Als zij niet willen samenwerken, zal er geen nieuwe infrastructuur moeten komen en is de aankoop voor niets geweest”, zegt Simon Van Quickelberghe, die meteen ook informeert naar de stand van zaken in de onderhandelingen. Die blijken er relatief goed voor te staan, want na een impasse zijn KSV Maarkedal en KVV Vlaamse Ardennen opnieuw met elkaar in gesprek. “Er is een voorstel tot samenwerking gelanceerd. We hebben nog geen antwoord, maar de gesprekken zijn hoopgevend”, zegt Meirhaeghe.

De aankoop van de grond is uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) betreurt de tegenkanting van de oppositie. “Het is werken aan een goed plan B omdat er geen plan A bestaat. Maar als we niets doen, vrees ik dat het voetbal binnen vijf of tien jaar zal verdwijnen in Maarkedal, of dat de clubs samenwerkingsverbanden zullen zoeken buiten de gemeente. Het zou dus goed zijn als de politiek in dit dossier aan één zeel kan trekken om een oplossing te vinden.”