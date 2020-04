Geen Parkingconcerten in mei, editie schuift jaartje op Lieke D'hondt

16 april 2020

15u44 0 Maarkedal De Parkingconcerten in Maarkedal mogen bijgeschreven worden op het lijstje met geannuleerde evenementen. Het geplande muziekfeest op 22 en 23 mei op de parking aan het gemeentehuis gaat niet door.

Voor het tweede jaar op rij zou evenementenbureau Pete’s Promotions een reeks concerten organiseren aan het gemeentehuis in Maarkedal. Onder meer de Lonesome Zorro’s en Band of Musos met onder anderen Eric Melaerts, Ben Crabbé en Jan Hautekiet zouden er optreden. Op zaterdag was een extra dag concertdag voorzien met Vlaanderen Zingt. Maar ook hier trekt de coronacrisis een streep door de plannen. “Nu een evenement organiseren is gezien de omstandigheden niet opportuun”, zegt schepen van Feestelijkheden Isabel Van Quickelberghe (N-VA). “We willen de gezondheid van de bezoekers uiteraard niet in gevaar brengen. Het lijkt mij dan ook logisch dat de Parkingconcerten niet doorgaan. We hebben met de organisator afgesproken dat we de geplande editie van dit jaar gewoon verzetten naar volgend jaar.” Ook Peter Decordier van Pete’s Promotions begrijpt de beslissing van het gemeentebestuur. “Ook wij moeten ons houden aan de beslissingen die vanuit de nationale veiligheidscel komen, maar het blijft natuurlijk jammer. Ik heb de indruk dat de mensen snakken naar het moment dat ze elkaar opnieuw zullen kunnen ontmoeten om samen leuke dingen te doen. Maar uitstel is geen afstel en de Parkingconcerten komen volgend jaar zeker terug, al moeten we wel nog een exacte datum bepalen.”

Het gemeentebestuur van Maarkedal neemt in de komende dagen ook een beslissing over de andere evenementen die in de gemeente op de planning staan.