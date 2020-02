Geen nieuwe betonblokken in Ommegangstraat: “We vragen met aandrang om signalisatie te respecteren” Lieke D'hondt

05 februari 2020

17u22 4 Maarkedal Er komen geen wegversmallingen meer in de Ommegangstraat en Schorissesteenweg in Ronse en Maarkedal. Het Agentschap Wegen en Verkeer hoopt dat de bestuurders de snelheidsbeperking en het tonnageverbod wel respecteren.

De Ommegangstraat en Schorissesteenweg op de grens tussen Maarkedal en Ronse kregen vorige week betonnen wegversmallingen om zwaar verkeer in de richting van Ronse aan te manen de correcte omleiding voor de wegenwerken in Broeke te volgen. De hindernissen moesten ook de snelheid, die verlaagd was van 70 naar 50 kilometer per uur, binnen de perken houden. Een ongeval maakte een einde aan de maatregel, want burgemeesters Joris Nachtergaele (N-VA) en Luc Dupont (CD&V) lieten na de crash alle betonblokken meteen verwijderen.

Uitzonderlijke situatie

Er zou een nieuw overleg volgen tussen het Agentschap Wegen en Verkeer en de twee gemeenten, maar het blijkt moeilijk om extra maatregelen te nemen. “We zitten hier met een uitzonderlijke situatie op de N425”, zegt woordvoerster Sylvie Syryn. “De weg wordt meer belast dan normaal, omwille van de werf in Broeke. Bijkomende moeilijkheid is dat er weinig alternatieven in de buurt zijn om als omleiding te gebruiken. Voor de veiligheid op de omleiding is een tonnagebeperking en snelheidsbeperking ingevoerd. We rekenen op het begrip van de burgers en willen hen met aandrang vragen om zeer attent te zijn voor de signalisatie en die te respecteren. We zien hier ook een rol voor handhaving door de politie voor zij die de wegcode niet respecteren.”

Burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele is tevreden dat er geen betonblokken meer komen. “Die situatie was te onveilig. We gaan wel samenzitten met de korpschef om, net als Ronse, meer flitscontroles te vragen. We vragen ook aan het Agentschap Wegen en Verkeer om de kapot gereden zijkanten van de weg consequent te repareren, want dat is één van de grote problemen in de Ommegangstraat.”