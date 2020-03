Geen gemeenteraad in maart, digitale versie in april Lieke D'hondt

26 maart 2020

10u44 1 Maarkedal De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van maart zullen in Maarkedal niet doorgaan. Dat laat gemeenteraadsvoorzitter Steve De Boever (N-VA) weten. De geplande zittingen van 31 maart kunnen door de verscherpte coronamaatregelen niet doorgaan.

“Op korte termijn kunnen we geen digitale gemeenteraad organiseren, omdat al ons personeel is ingezet om de coronacrisis op te volgen”, legt De Boever uit. “En omdat er geen dringende punten op de agenda staan, hebben we beslist om de zittingen te annuleren. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 28 april zullen wel doorgaan, op digitale wijze en achter gesloten deuren. De gemeentelijke administratie is momenteel bezig met de voorbereidingen. We zullen werken met het digitaal platform Microsoft Teams, maar het is geen sinecure. Iedereen moet over de juiste apparatuur beschikken en we willen met elk raadslid op voorhand testen zodat de teleconferentie feilloos verloopt tijdens de zitting.”