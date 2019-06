Geen doorgaand verkeer mogelijk in Drappendries Lieke D'hondt

14 juni 2019

De Drappendries in Maarkedal zal nog tot en met vrijdag 28 juni onderbroken zijn. Er zijn herstellingswerken nodig aan het kruispunt met de Beukelweg. Doorgaand verkeer is daardoor niet mogelijk. Het verkeer dat van Louise-Marie komt, kan omrijden via de Kleistraat, Taaienberg en Poesthem. Verkeer uit Etikhove moet via de Kerkemstraat, Leideveld, Bierweg, Markette en Boskant.