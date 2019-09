GBS De Talentenboog zet nieuwe schooljaar in met gezellige barbecue Lieke D'hondt

02 september 2019

13u26 0 Maarkedal De 140 leerlingen van gemeentelijke basisschool De Talentenboog in Nukerke (Maarkedal) mochten op de eerste schooldag al meteen een uitstap maken. Te voet gingen ze van de school naar het voetbalterrein van KSV Maarkedal waar hen een lekkere barbecue wachtte.

“Op de eerste schooldag proberen we altijd iets speciaals te doen”, zegt directeur Felix Aelvoet. “Soms doen we dat op school, maar vandaag maken we al meteen een uitstap naar het voetbalterrein van KSV Maarkedal. Hier genieten we onder het zonnetje van een lekkere barbecue en dat maakt dat de sfeer meteen goed zit.”