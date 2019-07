Gaslek bij graafwerken in Lindeke Lieke D'hondt

29 juli 2019

11u54 0

De brandweer heeft maandagochtend een interventie moeten doen op Lindeke in Nukerke (Maarkedal). Een onderaannemer van Proximus had er een gasleiding geraakt tijdens graafwerken. Het lek werd al snel voorlopig gedicht, waardoor er geen gevaar meer was voor de omwonenden. Maandagnamiddag zal de gasleiding definitief hersteld worden.