Fototentoonstelling en avondvoorstelling voor Give us a Break en Zorgdorpen Lieke D'hondt

07 januari 2020

13u34 0 Maarkedal Filip Meirhaeghe en kunstfotograaf Benny De Grove lanceren op woensdag 8 januari in Maarkedal ‘Confessioni’, een project ten voordele van Give us a Break en Zorgdorpen. Met een fototentoonstelling en een speciale avondvoorstelling zullen ze geld inzamelen voor de twee organisaties.

“Give us a Break vzw is een initiatief dat ik samen met een aantal andere ouders van kinderen met een beperking heb opgericht”, vertelt Filip Meirhaeghe. “We organiseren vakantieopvang voor kinderen met een beperking. Momenteel kunnen we jaarlijks negen weken opvang organiseren voor twintig kinderen per dag. Ons doel is om dat in de toekomst uit te breiden zodat we zowel het aantal opgevangen kinderen als het aantal opvangmomenten kunnen verhogen. We bekijken zelfs of we af en toe een weekendopvang kunnen voorzien.” Naast Give us a Break steunt Confessioni ook Zorgdorpen, een zorgorganisatie die mensen met een zorgvraag de kans geeft om autonoom te wonen op gemengde zorgsites.

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling van Confessioni is een project van fotograaf Benny De Grove. Van 8 tot 25 januari stelt Benny De Grove zijn fotoproject voor in GC Het Marca in Maarkedal. De fotograaf neemt de toeschouwers mee in zijn zoektocht naar pure gevoelens en symboliek om onze werkelijke basisspiritualiteit te ontdekken, los van culturele invloeden.

Op zaterdag 18 januari volgt een speciale avondvoorstelling in Het Marca. Om 19 uur brengt acteur Kurt Defrancq de monoloog ‘De binnenzak van de ziel’, waarin hij de Tweede Wereldoorlog linkt aan de huidige vluchtelingenproblematiek. Om 20.45 uur debatteren filosofen Rik Pinxten en Jean Paul Van Bendegem over symboliek en spiritualiteit. Nadien is er tijd voor vragen en antwoorden en gezellig napraten met een drankje. Toeschouwers betalen 20 euro voor de hele avond en kunnen reserveren via confessioni@zorgdorpen.be.