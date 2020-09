Feest in Haagwinde voor 103-jarige Marie Lieke D'hondt

30 september 2020

18u01 0 Maarkedal Rusthuis Haagwinde in Maarkedal heeft ballonnen en taart bovengehaald voor de verjaardag van Marie De Wolf. Zij mocht 103 kaarsjes uitblazen.

Marie heeft haar roots in Leupegem, waar ze op 30 september 1917 werd geboren als dochter van dokter Honoré De Wolf, oud-burgemeester van Leupegem. Ze groeide op in een gezin van zes kinderen en werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog als vrijwilligster bij het Rode Kruis. Daarna verhuisde ze naar Brussel, waar ze als gouvernante werkte bij adellijke families. Ze reisde dankzij die job ook de wereld rond.

In augustus 2013 kwam Marie in Haagwinde wonen. Ze keerde zo terug naar haar geboortestreek. Ze volgt er het nieuws over het koningshuis op de voet en doet mee aan alle quizzen in het rusthuis. Woensdag kreeg ze een coronaveilig verjaardagsfeestje in de cafetaria in bijzijn van haar nichtjes en neef. Ze kreeg ook bloemen en een verwenpakket.