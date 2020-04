Familie en vrienden eren aan kanker overleden Maxime (17): “Hij was een kerel van goud” Lieke D'hondt

05 april 2020

13u46 90 Maarkedal De helikopter van de ‘Ronde tegen corona’ vliegt de hele dag boven Vlaanderen en ook in Maarkedal duiken verschillende hartverwarmende acties op. Een van die acties is voor Maxime Ysenbaert. Hij zou vandaag 18 jaar geworden zijn, maar overleed op 4 november 2019 aan de gevolgen van kanker.

Voor de familie en vrienden van Maxime is het vandaag een moeilijke dag, want voor het eerst moeten ze Maximes verjaardag vieren zonder hem. En nu het hele land in lockdown is, kunnen ze elkaar ook niet opzoeken om steun te vinden bij elkaar. Ook het geplande verjaardagsfeest dat ze, naar Maximes wens, zouden vieren, is verplaatst naar een andere datum.

Om toch te tonen dat ze aan hem denken, hebben vrienden een mooie boodschap neergelegd in een weide. “We willen met onze boodschap de familie en vrienden een hart onder de riem steken en we willen onze Max zijn verjaardag niet zomaar laten voorbijgaan”, vertelt Jolien Hoekman. “Het is een manier van ons allen om samen een gebaar te maken voor Max en de familie.”

Bijzondere kerel

Jolien spreekt vol lof over Maxime. “Hij was een bijzondere kerel en ondanks alle tegenslagen was hij degene die altijd positief bleef en altijd bleef lachen”, vertelt ze. “Tot de allerlaatste seconde was hij ons aan het troosten. Hij was een vechter, niet alleen tijdens zijn ziekte maar ook ervoor. Vol overtuiging ging hij zijn doelen achterna. De paarden, dat was zijn leven. Hij trainde elke dag om het te maken in de paardensport. Met zijn paardenvrienden haalde hij zotte toeren uit.

“Hij was een ongelooflijke kerel die op ieders gezicht een glimlach tevoorschijn kon toveren. Of het nu met een flauwe mop of plagerij was, of gewoon om de persoon die hij was. Hij was een kerel van goud”, aldus Jolien. “Nu is het aan ons om te vechten zoals Max dat kon en met deze boodschap doen we dat met z’n allen apart, maar toch samen tegen het verdriet dat hij achterliet.”