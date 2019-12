Extra rijverbod van twee weken voor jonge bestuurder die onder invloed van cannabis rijdt LDO

06 december 2019

16u15 1 Maarkedal Een 22-jarige man uit Nukerke (Maarkedal) moet zijn rijbewijs twee weken inleveren omdat hij achter het stuur is gekropen nadat hij cannabis had gebruikt. Hij was op het moment van de feiten een jonge bestuurder: hij was nog geen twee jaar in het bezit van een rijbewijs.

De jongeman vraagt in de politierechtbank een milde straf, maar geeft ook toe dat hij nog steeds af en toe drugs gebruikt. Problematisch is dan wellicht zijn nieuwe job: pakjeskoerier. Drugs blijven namelijk lang hangen in het lichaam, waardoor autorijden dan eigenlijk niet kan.

De politierechter legt de man een rijverbod van één maand op. Omdat het rijbewijs van de man al 15 dagen is ingetrokken, moet hij het maar twee weken zonder stellen. Hij krijgt ook een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet hij zijn theoretisch examen opnieuw afleggen en slagen voor een medisch en psychologisch onderzoek.