Eindelijk opnieuw samen: kleuters De Wante zien ook klaspop Jules terug

02 juni 2020

11u57 0 Maarkedal Na elf lange weken mogen de peuters en kleuters opnieuw naar school. In basisschool De Wante tekent de grote meerderheid meteen present en beleven drie kleuters een wel heel bijzondere allereerste schooldag. De weg naar hun nieuwe bubbel vinden ze alvast vlot, klaar voor nog een viertal leerrijke weken.

En of ze blij zijn: de kleuters die naar school gaan in basisschool De Wante in Schorisse (Maarkedal) zien dinsdagochtend hun juffen en vriendjes eindelijk terug. Al ziet de school er wel wat anders uit. Dranghekken op de speelplaats om bubbels aan te duiden, ontsmettingsgel aan elke ingang van de school en juffen met mondmaskers. Het zorgt voor wat lichte twijfel bij sommigen, maar al snel wordt er opnieuw gespeeld met de vriendjes en vriendinnetjes.

Noodopvang gedaan

“We zijn ontzettend blij dat we onze leerlingen terugzien”, vertelt directrice Marie Van Driessche. “Eind deze week kunnen we ook stoppen met de noodopvang, want dan mogen alle leerlingen opnieuw naar school. Dankzij ons fantastisch team kan alles veilig verlopen. Elk leerjaar heeft zijn eigen speelplaats, er zijn aparte toiletten en lavabo’s en sommige klassen zijn verhuisd om meer ruimte te creëren zodat we niet met 23 leerlingen in een kleinere klas moeten zitten. Zo geven we les in de turnzaal en mogen we van de parochie de zaal en de kerk gebruiken als klaslokalen.”



Verbondenheid

De allerkleinsten keren wel gewoon terug naar hun vertrouwde klas. De juffen hoeven daar geen mondmasker te dragen en aan de anderhalve meter afstand moeten ze zich niet houden. Voor de peuterklas en de eerste kleuterklas staat eerst een blij weerzien met een vriend op de planning: samen met klaspop Jules zingen ze de dag op gang. Zo komt er een einde aan een periode van aanloopleren die ook bij de kleuters haar intrede heeft gemaakt. “Met filmpjes, opdrachten en lesbundels hebben we de kleuters ook tijdens de lockdown opgevolgd”, vertelt Marie Van Driessche. “Op die manier is het contact met de kleuterleidsters warm gebleven en omdat de ouders ook foto’s van vervulde opdrachten op ons platform konden plaatsen, zagen de kleuters ook wat hun vriendjes aan het doen waren. Dat creëerde een verbondenheid.” Maar de blik in hun ogen en het lawaai op de speelplaats maken het al snel duidelijk: samen naar school komen is toch leuker dan thuiszitten.