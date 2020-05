Eenvoudig maar geniaal: Maarkedaller Bart Van Cauwenberghe ontwikkelt Comfort Strap om mondmasker pijnloos te dragen Lieke D'hondt

26 mei 2020

17u18 1 Maarkedal Bart Van Cauwenberghe uit Maarkedal is de redder in nood van iedereen die pijnlijke oren heeft door het dragen van een mondmasker. De IT- en businessconsultant en uitbater van De Zwarten Engel, heeft een siliconen hulpstuk voor mondmaskers gemaakt dat ondertussen al in verschillende ziekenhuizen en rusthuizen een groot verschil maakt voor het personeel.

Een hele dag lang een mondmasker dragen, dat veroorzaakt vaak pijnlijke oren. Bovendien zijn de hulpstukjes in plastic waarmee je de rekkers kan weghouden van de oren, vaak geen goede oplossing. Ze verschuiven enkel het probleem. “Een vriend die werkt in de thuisverpleging heeft mij verteld over de pijn die de mondmaskers en de hulpstukken uit 3D-printers veroorzaken”, vertelt Bart Van Cauwenberghe. “Ik was ervan overtuigd dat we een soepeler hulpstuk konden maken dat geen pijn doet. Ik heb meteen gezocht naar inspiratie op het internet en ben beginnen rondbellen. Via mijn netwerk heb ik iemand gevonden die een prototype kon maken uit siliconen: een riempje met drie knoppen. Bevriende verpleegsters hebben dat model getest en het bleek veel beter dan de hulpstukken uit plastic.”

Eenvoudig ontwerp

De Comfort Strap blijkt al snel een succes, want Bart krijgt vragen van rusthuizen, ziekenhuizen, thuisverplegers en apothekers. “Het is best een eenvoudig ontwerp, een stukje silicone met twee haakjes. De Comfort Strap kan daardoor gedragen worden door kinderen en volwassenen. Ik heb uitgebreid gezocht, en volgens mij bestaat er nergens in de wereld een zelfde systeem. De hulpstukjes voor mondmaskers zijn bijna altijd uit plastic gemaakt, met alle gekende problemen.”

Internationale vraag

De website van de Comfort Strap staat nog maar net online, maar de bestellingen lopen wel al vlot binnen. “Naast zorgverleners kopen nu ook particulieren de Comfort Strap aan. Ook zij moeten nu mondmaskers dragen, dus de vraag gaat wellicht nog stijgen. Ik heb nu een paar duizend exemplaren liggen, in verschillende kleuren. De eerste internationale bestellingen zijn zelfs al binnengekomen. Een ziekenhuis in Duitsland heeft een bestelling geplaatst, net als een organisatie van zorgverstrekkers in Nederland.”

De Comfort Strap zal dus binnenkort in het straatbeeld verschijnen, al hoopt Bart dat hij er geen hoeft te zien in zijn horecazaak De Zwarten Engel in Maarkedal. “Wat moet dat moet, maar ik hoop dat we in de horeca geen mondmaskers zullen moeten dragen. Dat is niet gezellig en daarvoor ga je tenslotte op café of restaurant.”

Wie zelf een exemplaar wil bestellen, kan terecht op www.comfortstrap.eu. Je betaalt 29,95 euro per vijf Straps.