Duur ongelukje: fles wijn van 2.500 euro aan diggelen

07 december 2019

Een wijnhandelaar die in het Oost-Vlaamse Maarkedal een lading peperdure wijnen kwam leveren, heeft wellicht eens luid gevloekt. Toen hij de koffer van zijn auto opendeed bij restaurant Paul De Pierre, viel daar uitgerekend de allerduurste fles uit die hij bij zich had: de Château Mouton Rothschild 2010. Kostprijs: 2.500 euro. "Het was een kleine, maar dure bestelling, die gebeurde met een personenwagen", zegt restaurantuitbater Paul-Henri Cuvelier. "Die Château Mouton Rothschild 2010, uit de Bordeauxstreek, verkopen we in een heel jaar misschien twee keer. We prijzen ons gelukkig dat het incident vóór de levering is gebeurd en dus niet op onze kosten, maar het is sowieso doodzonde", besluit de chef. "Mijn hart bloedt als ik zo'n prachtwijn op de straatstenen zie wegstromen." (DCRB)