Drie Maarkedalse restaurants behouden hun score in Gault&Millau 2020 Lieke D'hondt

04 november 2019

16u34 0 Maarkedal Drie Maarkedalse restaurants staan opnieuw in de Gault&Millau die maandag is voorgesteld. Zowel Het Genot op den Berg, Paul de Pierre als Les Soeurs Louise handhaven hun score.

Voor het tweede jaar op rij haalt Het Genot op den Berg in Maarke-Kerkem 13 punten op 20. De klassieke Franse keuken van Pol Vergucht en chef-kok Yolande Van Hautegem kon de recensenten overtuigen. Extra troef is de zeer uitgebreide wijnkaart die via een tablet geraadpleegd kan worden. Op die manier vindt de klant makkelijk welke wijn het best bij de gerechten past.

Ook Paul de Pierre houdt stand. Het restaurant van Paul Henri en gastvrouw Inge Allegaert in de Nederholbeekstraat in Etikhove haalt opnieuw een score van 13 op 20. Wie culinair wil genieten, kan er terecht voor een gastronomische ervaring. Paul Henri is bovendien gediplomeerd sommelier, wat maakt dat gasten steevast in goede handen zijn wat de wijnkeuze betreft.

Tot slot halen ook zussen Ann en Katrien Vandenheulen de nieuwe gids. Zij baten samen Les Soeurs Louise uit in Louise Marie. Ze behalen voor het tweede jaar op rij 12 op 20. In hun restaurant serveren de zussen een eenvoudige Franse keuken.