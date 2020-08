Drie maanden wegenwerken in de Hasselstraat Lieke D'hondt

01 augustus 2020

11u01 0 Maarkedal De Hasselstraat in Maarkedal krijgt nieuwe rioleringen en een nieuw wegdek. De aannemers start op maandag 3 augustus met de werken. Deze zullen drie maanden in beslag nemen.

De rioleringswerken gebeuren in twee fasen, waardoor woonzorgcentrum Haagwinde altijd bereikbaar zal zijn. Tijdens fase één loopt de omleiding vanaf Maarke-dorp via de Rattepoelstraat en de Wijmierstraat. In fase twee is de Hasselstraat opnieuw bereikbaar vanuit het dorp en verloopt de omleiding in de omgekeerde richting.