Dorpsplein van Etikhove bruist tijdens 11 juli-avondmarkt Lieke D'hondt

11 juli 2019

20u19 0 Maarkedal De dorpskern van Etikhove is donderdagavond opnieuw omgetoverd in een gezellige avondmarkt. De gemeente viert op die manier de Vlaamse feestdag met veel lekker eten, drinken, ambachten en straatanimatie.

Meer dan vijftig standhouders schreven zich dit jaar in voor de 11 juli-markt. Zij brachten uiteenlopende producten mee: van honing en houtcreaties over glasjuwelen, make up en groenten tot T-shirts en babyspullen. De gemeente voorzag ook kinderanimatie in de vorm van een circusinitiatie en straatanimatie van de Stroete Dweilers, Compagnie 3 Secondes en Arco Dance on Fire.