Dokter Patrick Verloo vertelt in het Marca over stofwisselingsziekten Lieke D'hondt

24 februari 2020

14u55 1 Maarkedal Dokter Patrick Verloo komt op vrijdag 28 februari naar het Marca in Maarkedal voor een gespreksavond over stofwisselingsziekten en neurometabole ziekten. De dokter komt naar Maarkedal op uitnodiging van Sema, die op die manier ook de kleine Esther uit Maarkedal wil steunen. Het meisje lijdt aan zo’n stofwisselingsziekte.

Dokter Verloo is adjunct-kliniekhoofd op de dienst Kinderneurologie van het UZ Gent en is gespecialiseerd in stofwisselingsziekten en neurometabole ziekten. Hij is de behandelende arts van Esther en komt in het Marca meer vertellen over de ziekte, waarbij een enzym ontbreekt en stoffen in de lichaamscellen minder goed verwerkt worden. Iedereen is welkom vanaf 18 uur, de gratis lezing begint om 19 uur.