Diamanten huwelijk voor Paul en Diane Lieke D'hondt

20 augustus 2019

Paul Van Butsele en Diane Cierkens uit Maarkedal hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het gemeentebestuur zette hen in de bloemetjes, omringd door hun zoon Benoni en vier kleinkinderen. Het mooie paar is in Etikhove goed gekend: ze hadden een beenhouwerij en café met balzaal aan de Etikhovestraat.