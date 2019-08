Diamanten bruiloft voor Julien en Denise Lieke D'hondt

27 augustus 2019

Julien De Bock en Denise Ysebaert uit Maarke (Maarkedal) hebben reden tot feesten. Zestig jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. Ze kregen samen één zoon: Eddy. Ondertussen is er ook één kleinkind. Om hun diamanten huwelijksverjaardag te vieren, mochten Julien en Denise langsgaan op het gemeentehuis. Daar werden ze in de bloemetjes gezet.