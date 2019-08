Derde keer in jaar tijd belandt auto in gevel op N60 in Nukerke Ronny De Coster

14 augustus 2019

18u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Maarkedal Bij een indrukwekkend verkeersongeval deze avond op de Rijksweg (N60) in Nukerke zijn drie auto’s vernield. Eén ervan belandde tegen de gevel van een huis. “Wanneer stopt de waanzin hier eens?”, vragen bewoners zich af.

Het ongeval gebeurde rond halfzes op de N60 in de richting Oudenaarde. Een personenwagen maakte een inhaalmanoeuvre, maar voegde daarbij kennelijk te snel weer in naar de eerste rijstrook en sneed daardoor de andere auto te pas af. “Ik zwaaide naar de chauffeur van de bestelwagen, omdat ik die kende. Dat had ik beter niet gedaan, want daarbij raakt ik afgeleid”, verklaarde de chauffeur die het ongeval veroorzaakte. Hij kwam er met de schrik vanaf, maar zijn twee passagiersters zijn in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Tegen gevel

De aangereden bestelwagen kwam tot stilstand tegen een vangrail van de middenberm. De aanrijdende auto botste na de eerste aanrijding ook nog eens tegen een geparkeerde personenwagen. Die werd op zijn beurt weggekatapulteerd en kwam tegen de gevel van een woning terecht. Het huis liep zware schade op.

Waanzin

“Wanneer stopt hier toch eens die waanzin?” zucht Ludo Beeckman, eigenaar van de vernielde geparkeerde auto en het aangereden huis.

“Onze gevel was pas gerestaureerd. 60.000 euro heb ik ervoor betaald. We kunnen weer herbeginnen. Er wordt hier op de N60 veel te snel gereden. Vorige maand is hier ook al eens een vrachtwagen tegen een huis gereden en vorig jaar knalde nog een auto tegen een gevel. Ik denk dat er dringend maatregelen moeten komen”, bedenkt Ludo.

“Kan niet verder zo”

“Het kan zo niet verder”, zegt ook de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) terwijl hij de ravage overschouwt. “Ik spreek met niet uit over de oorzaak en omstandigheden van dit ongeval, maar we kunnen toch niet ontkennen dat er hier een veiligheidsprobleem is. Het Vlaams Gewest, dat de wegbeheerder is van de N60, moet snel iets doen om de snelheid van het verkeer hier aan banden te leggen. Negentig kilometer per uur is hier de limiet, maar velen gaan daar fors over. Ik ga dit zeker bij het gewest aankaarten”, maakt de burgemeester zich sterk.