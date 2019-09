De Zaailing zet haar deuren open voor het grote publiek Lieke D'hondt

25 september 2019

14u57 1 Maarkedal Bioboerderij in omschakeling De Zaailing in Nukerke (Maarkedal) nodigt iedereen uit om op zondag 29 september een kijkje te komen nemen op het veld. Er zullen rondleidingen zijn, er is een cafeetje, je kan smullen van pannenkoeken of proeven van soep met verse groenten.

De Zaailing is de boerderij van Katrien Dobbelaere en Nelis Schiettecatte. Ze kweken er het hele jaar door op biologische wijze tientallen soorten groenten. Iedereen is welkom op zondag 29 september tussen 14 en 19 uur om eens te kijken hoe het eraan toegaat op het veld. De boerderij is het best bereikbaar via de Zakstraat in Nukerke en bevindt zich op honderd meter van huisnummer 20.

Verkopen op het veld

De groenten van De Zaailing gaan naar horecazaken en buurtwinkels, maar sinds kort verkopen Katrien en Nelis ook groenten in hun winkeltje op het veld. Daar kan iedereen op dinsdag en donderdag tussen 16 en 19 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur terecht om de verse groenten te kopen.