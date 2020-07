De Wante zwaait kleuterjuffen Krista en Katelijne uit met tweedaags feest Lieke D'hondt

03 juli 2020

13u12 4 Maarkedal Basisschool De Wante in Schorisse (Maarkedal) heeft afscheid genomen van kleuterjuffen Krista en Katelijne. De juffen kregen een groot feest ter ere van hun pensioen en mochten daarna samen met het hele team naar zee om te genieten en herinneringen op te halen.

Juf Krista gaf 38 jaar les in de peuter- en eerste kleuterklas van De Wante. “Ze was een prachtige ‘poort’ van onze school”, vertelt directrice Marie Van Driessche. “Haar zorgzaamheid en geduld voor onze allerkleinsten zal ik nooit vergeten. Juf Krista was onze zorgzame, geduldige oma-juf.” Juffrouw Katelijne heeft dan weer 19 jaar gewerkt in De Wante. “Al die jaren ontfermde ze zich over de oudste kleuters. Zij bereidde hen voor op het eerste leerjaar. Haar creativiteit en gedrevenheid waren goud waard.” De kleuterjuffen hebben in hun carrière veel betekend voor het kleine dorpsschooltje. “Niets was hen teveel. Ook hun echtgenoten Luc en Jean-Marie hebben hier trouwens bergen verzet: dankzij hen is ons schooltje De Wante ontstaan”, weet directrice Marie.

Feest op school en aan zee

Zoveel toewijding en inzet verdient een prachtig feest, dat zelfs twee dagen heeft geduurd. Juf Krista en juf Katelijne werden ’s ochtends opgehaald met de tractor, met alle collega’s zingend op de kar. Op school kregen ze van de ouderraad een royaal ontbijt en daarna mochten de kleuterjuffen samen met hun echtgenoten genieten van optredens van de leerlingen. Na een afscheid in elke klas, waar ze van elk kind een roos kregen, trok het hele schoolteam naar zee om nog enkele fijne momenten te beleven en herinneringen op te halen. “We gaan ze echt heel erg missen. Beide kleuterjuffen hebben bergen verzet in het schooltje De Wante. Dat gaan we nooit vergeten. Gelukkig gaven ze ons de fijne boodschap dat we ze steeds mogen bellen. We mogen nog op hen rekenen”, besluit de directrice van de school.