De Maarkeerders tonen ‘Demain’ in het Marca Lieke D'hondt

18 oktober 2019

20u20 2 Maarkedal De Maarkeerders toveren het Marca op zaterdag 19 oktober om tot een kleine cinemazaal. Ze vertonen er de film Demain.

“Er is vandaag veel angstaanjagende berichtgeving rond rampen, klimaatverandering en noodlottige scenario’s. De film Demain wil in dit debat een positieve noot toevoegen”, vertelt Bruno Deraedt. “In de ecologische documentaire krijg je zicht op internationale voorbeelden die verandering brengen in hun omgeving. Met de Maarkeerders willen we deze vernieuwende doeners in het spotlicht zetten.”

De vertoning van Demain geldt als startschot voor de gastentafels die de Maarkeerders in het weekend van 8 tot 11 november zullen organiseren. “We laten een vernieuwer uit eigen land of buitenland aan het woord in een huiskamer met zijn beklijvend verhaal waarna we tijdens een maaltijd in gesprek gaan met deze vernieuwer over het thema. We sluiten hierdoor aan bij de changemakers campagne van 11.11.11.”

‘Demain’ begint zaterdagavond om 19.30 uur in het Marca in Maarkedal. Kaarten kosten tien euro. Wie jonger is dan 26 betaalt 5 euro.