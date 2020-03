De Maarkeerders en buurtcomité Kaperij-Bosgatstraat springen in de bres voor streekgenoten Lieke D'hondt

19 maart 2020

16u52 1 Maarkedal Socio-culturele organisatie De Maarkeerders en buurtcomité Kaperij-Bosgatstraat zien tijdens deze coronacrisis nog veel streekgenoten die met vragen en bezorgdheden zitten. De twee verenigingen gaan nu samenwerken om vrijwilligers te koppelen aan mensen die hulp nodig hebben.

“De huidige coronacrisis roept heel wat vragen en bezorgdheden op bij de inwoners van Maarkedal”, vertelt Rik Charle. “Dat blijkt uit reacties die wij, de kerngroep van De Maarkeerders en ook mensen van het buurtcomité Kaperij-Bosgatstraat hebben ontvangen. Op de Facebookpagina #Maarkedalhelpt horen we ook dergelijke verhalen. Er zijn oudere en zwakkere inwoners die in paniek niet meer buiten durven komen, die nood hebben aan een babbel of iemand nodig hebben die praktische zaken zoals boodschappen doen en bij de apotheker langsgaan kan overnemen.”

De twee verenigingen lanceren daarom het initiatief Buren voor Buren Maarkedal om vrijwilligers te koppelen aan mensen die hulp nodig hebben. “Met beide organisaties kunnen we tijd vrijmaken om vrijwillig in te spelen op de gesignaleerde noden. We merken dat ook andere mensen bereid zijn te helpen en misschien willen andere verenigingen ook bijspringen.”

“We doen daarom een warme oproep naar vrijwilligers die boodschappen kunnen doen of medicatie kunnen ophalen voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. We zoeken ook mensen die ons initiatief kenbaar willen maken door flyers rond te delen en we roepen tot slot iedereen op om het ons te laten weten als je iemand kent die hulp nodig heeft of gewoon nood heeft aan een babbel.”

Vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben, kunnen zich melden via burenvoorburenmaarkedal@gmail.com of bellen naar 0465/03.34.26. Er wordt ook een Facebookpagina aangemaakt waar vrijwilligers ervaringen kunnen delen en tips kunnen geven.