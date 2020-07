De Lustige Boer krijgt nieuw leven als muziekcafé: “We zijn zo dicht mogelijk bij het originele café gebleven” Lieke D'hondt

31 juli 2020

16u14 0 Maarkedal Maarkedal is vanaf zaterdag 1 augustus een nieuw café rijker. Op het dorpsplein van Maarke-Kerkem openen Erwin Libbrecht (59) en zijn vriendin Heather Grabham (40) muziekcafé De Lustige Boer.

De Lustige Boer was en is in Maarkedal nog steeds een begrip. Meer dan vijftig jaar stond Agnes Demeulenaere er achter de toog. Sinds haar overlijden in 2017 stond de zaak leeg. Tot Erwin Libbrecht en Heather Grabham besloten het pand te kopen en er een muziekcafé van te maken. “Zo’n 30 jaar geleden wandelde ik hier voor het eerst binnen”, vertelt Erwin. “Ik zei toen al dat dit een zaak was die ik ooit zelf wel zou willen openhouden. Het was een heel charmant en authentiek café. Ondertussen hebben we heel wat moeten renoveren, maar we zijn wel zo dicht mogelijk bij het origineel gebleven.”

Concerten

Voor Erwin en Heather betekent De Lustige Boer een carrièreswitch. Heather werkte hiervoor in de retail, maar heeft wel al ervaring in de horeca. Erwin had een opnamestudio in Gent en verkocht en maakte cd’s. Die passie voor muziek krijgt wel een plekje in het café. “We zijn van plan om regelmatig muzikanten uit te nodigen om een concertje te spelen”, legt Erwin uit. “We hebben in het café een apart zaaltje waar ongeveer dertig personen naar een optreden kunnen komen kijken. Ook de muziek die we dagelijks in het café zullen opzetten, zal een eigen selectie zijn. Traditionele zenders zoals MNM zullen hier niet te horen zijn.” Naast het café en ruim terras beschikt De Lustige Boer ook over een feestzaal. “Die zaal nemen we voorlopig nog niet in gebruik, want ze is nog niet gerenoveerd. We focussen ons dus op het café, waar we hopelijk ook veel fietsers en wandelaars zullen mogen ontvangen.”

Feest is uitgesteld

De vernieuwde Lustige Boer opent, in volle coronacrisis, op 1 augustus voor het eerst de deuren. “Concerten kunnen we gezien de maatregelen nog niet geven, maar de klanten zijn vanaf zaterdag wel welkom. Het feest zullen we dan inhalen na de coronacrisis. We hopen trouwens dat de coronacijfers snel beginnen dalen, want het is niet plezant om in deze omstandigheden een zaak te beginnen. We weten niet hoelang deze situatie gaat duren en wie weet komt er opnieuw een verplichte sluiting. In tussentijd kunnen we niets anders doen dan ons aan de regels houden. Dus als er in het openingsweekend te veel klanten tegelijk aanwezig zijn, zullen we jammer genoeg volk moeten weigeren.”