De lockdown van Filip Meirhaeghe: “Ik ben perfect content met mijn gezin”

Maarkedal

Olympisch medaillewinnaar Filip Meirhaeghe spendeert zijn lockdown met zijn gezin in Maarkedal. Wandelingen en fietstochtjes met vrouw en kinderen wisselt hij af met klusjes en thuiswerk. “De uitgestelde Olympische Spelen ga ik zeker missen.”

