De lockdown van Donaat Deriemaeker: “Op zaterdagavond virtueel aperitieven met onze drie dochters”

Maarkedal

We zijn het niet gewend om altijd thuis te moeten blijven, maar we zitten nu eenmaal allemaal in hetzelfde schuitje. Ook onze bekende streekgenoten zitten verplicht in lockdown. Donaat Deriemaeker (53) moet in Nukerke zijn drie dochters die in Gent wonen missen en zag een vakantie naar Zuid-Engeland geannuleerd. “Het leven wordt plots zéér eenvoudig. Ik doe niets anders dan dingen schrappen in mijn agenda.” Lees meer over bekende Oost-Vlamingen in coronatijden in dit dossier