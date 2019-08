De Bende van Nukerke zet zich ook na kermisweekend in voor het dorp Lieke D'hondt

11u18 0 Maarkedal De Bende van Nukerke schenkt een deel van de opbrengst van het kermisweekend aan VBS De Talentenboog en GBS De Kleine Reus. De scholen ontvangen elk 250 euro voor de dagelijkse werking en de aankoop van didactisch materiaal.

De kermis in Nukerke zat een aantal jaren in het slop, maar De Bende van Nukerke heeft het samen met de vzw Parochiale Werken met succes nieuw leven ingeblazen. Ook na de kermis blijven de organisatoren zich inzetten voor het dorp. Zo zullen ze een deel van de winst gebruiken om de werking van de parochiezaal te ondersteunen en zullen ze initiatieven nemen om de Bommels en driekoningen in Nukerke opnieuw een boost te geven. “De laatste jaren zijn de Bommels en driekoningen wat achterwege gebleven in ons dorp”, zegt Bart Vandenabeele. “Daar willen we verandering in brengen. We willen vooral de kinderen stimuleren om die dag naar buiten te komen. Op die manier willen we de nieuwe jonge gezinnen in Nukerke meenemen in het verenigingsleven.”

Een ander deel van de opbrengst van het kermisweekend gaat naar de basisscholen in het dorp. VBS De Talentenboog en GBS De Kleine Reus krijgen elk 250 euro. Het overige budget blijft bij De Bende van Nukerke, als aanzet voor het volgende kermisweekend.