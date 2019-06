De Bende van Nukerke zet schouders onder nieuw kermisweekend Lieke D'hondt

21 juni 2019

14u20 0 Maarkedal De Bende van Nukerke blaast de kermis in het dorp nieuw leven in. Op 10 en 11 augustus trekken Bart Vandenabeele, Eveline Verstraete, Jonas Bauwens, Kenneth Noterman en Wim Verkest de festiviteiten samen met de vzw Parochiale Werken.

“De Bende van Nukerke is een enthousiast groepje kennissen dat met een knallend kermisweekend de Nukerkse festiviteiten nieuw leven wil inblazen na enkele jaren van rust”, vertellen de organisatoren. “We hebben een programma met activiteiten voor jong en oud uitgewerkt.” Het kermisweekend begint op zaterdag 10 augustus om 18 uur met de Lindeloop. “Het loopevenement bestaat uit rondjes van 1,2 kilometer en passeert op de plaats waar tot voor kort onze prachtige linde stond. De deelnemers lopen zo veel rondjes als ze willen en krijgen per ronde een jeton om iets te drinken”, legt Bart uit. “Tegelijk vindt een kinderfuif met Dj Heidi plaats, met daarna de eerste editie van de ‘Nacht van Nukerke’, een goede ouderwetse fuif in de parochiezaal.”

Goed doel

Op zondag gaat de kermis verder met een eetfestijn en randanimatie zoals kermisattracties, leuke springkastelen en schminkstanden. De kinderen kunnen deelnemen aan de Kidsrun rond de kerk en de band Ashling zorgt voor de nodige sfeer met een optreden.

De opbrengst van het nieuwe kermisweekend schenkt de Bende van Nukerke aan een goed doel. “Welk goed doel het zal zijn, zullen we in de komende weken beslissen”, vertelt Eveline.

Alle info over het kermisweekend vind je op debendevannukerke.be.