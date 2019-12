De Bende van Nukerke beloont eigenaars open huizen tijdens de bommels Lieke D'hondt

26 december 2019

09u53 0 Maarkedal De Bende van Nukerke wil de traditie van bommellopen in Nukerke een boost geven. Wie op 11 januari zijn of haar huis openstelt voor de verklede bommels, krijgt van de vereniging een M-bon om te spenderen bij Maarkedalse handelaars.

In Maarkedal is er nog een mooie traditie van bommellopen. Op 11 januari gaan volwassenen langs bij de inwoners die hun huis openstellen om er verkleed getrakteerd te worden. De gastheren en -vrouwen raden dan wie er allemaal in hun huis langs is geweest. De traditie kan in Nukerke nog een duwtje in de rug gebruiken. “De Bende van Nukerke besteedt een deel van de opbrengst van het kermisweekend aan het Nukerkse verenigingsleven”, zegt Eveline Verstraete. “We willen zo de bommels in Nukerke ondersteunen. Iedereen die op 11 januari zijn of haar huis minstens tot middernacht openstelt, krijgt een M-Bon van 20 euro.”

Om Nukerke klaar te maken voor de bommels, zal de Bende binnenkort ook karikaturen verspreiden langs de Nukerkse wegen.