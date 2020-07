De babbelbox wordt weer opgesteld: geen bezoek meer op de kamer in Maarkedalse rusthuizen Lieke D'hondt

24 juli 2020

17u02 0 Maarkedal De woonzorgcentra in Maarkedal mogen vanaf vrijdag geen bezoek meer toelaten op de kamers. Dat heeft burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) beslist. De maatregel komt er omdat het aantal besmettingen met het coronavirus buiten de rusthuizen opnieuw oploopt en besmettingen in de rusthuizen kost wat kost vermeden moeten worden.

“Enkele weken geleden hebben we gezien hoe snel een besmetting in een rusthuis om zich heen kan grijpen. We willen dan ook geen enkel risico nemen”, zegt Nachtergaele. “Er is daarom vanaf nu geen bezoek op de kamer meer toegelaten in de Maarkedalse rusthuizen.”

Babbelbox

Dit weekend zal er ook helemaal geen bezoek toegestaan zijn in de vier woonzorgcentra. In Ter Gauwen herneemt de babbelbox vanaf maandag, in De Samaritaan en Sint-Leonard gebeurt dat dinsdag. In de Haagwinde zal er vanaf dinsdag bezoek mogelijk zijn in afgesloten ruimtes.