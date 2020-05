Dan toch geen les in de kerk: schouwbrand gooit roet in het eten Lieke D'hondt

18u06 4 Maarkedal Een schouwbrand in de kerk van Schorisse trekt een streep door de plannen van basisschool De Wante uit Maarkedal. De leerlingen van het tweede leerjaar zouden bij de herstart van het schooljaar maandag les krijgen in de kerk, maar dat kan nu niet meer doorgaan.

Het was even schikken voor de leerkrachten van de vrije basisschool De Wante. Zij waren donderdag aan de slag in de kerk om alles klaar te maken om er maandag de leerlingen van het tweede leerjaar te ontvangen.

“Maar toen de verwarming werd aangezet veroorzaakte een kraaiennest een schouwbrand”, vertelt directrice Marie Van Driessche. “Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse en is er geen schade aan de kerk. Het avontuur om les te krijgen in een kerk eindigt nu wel voor ons. Gelukkig hebben we een ander lokaal gevonden voor het tweede leerjaar. We zijn nu helemaal coronaklaar om alle leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar te verwelkomen.”