Dan toch geen centrale aanmeldprocedure voor Maarkedalse scholen Lieke D'hondt

18 december 2019

15u35 5 Maarkedal Het centrale aanmeldsysteem voor het onderwijs in Maarkedal komt er voorlopig niet. De plannen om vanaf volgend schooljaar met één digitaal loket te werken zijn opgeborgen omdat het Vlaams departement Onderwijs technisch niet klaar was om het systeem overal in te voeren.

“Omdat de centrale aanmeldingsprocedure nu niet langer verplicht is, kiezen de Maarkedalse scholen ervoor om het oude systeem te blijven hanteren”, zegt schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberghe. Wie zijn of haar kind wil inschrijven in een Maarkedalse school, kan zich vanaf 2 maart 2020 in een school naar keuze aanmelden. De inschrijvingen gebeuren chronologisch tot de maximumcapaciteit van de school bereikt is.